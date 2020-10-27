Политолог заявил о делении Украины на «25 удельных княжеств» после выборов

Киев, 27 октября. Киев столкнется с делением Украины на «25 удельных княжеств» после прошедших в стране местных выборов. Об этом заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Эксперт подчеркнул, что, если сравнивать с прошлыми выборами, ситуация на Украине изменилась. По мнению политолога, голосование продемонстрировало, что страна стала слишком фрагментированной.

«Киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия, и с которыми надо будет искать общий язык», — заявил Бондаренко в комментарии «Политнавигатору».

Эксперт добавил, что это является главным итогом местных выборов на Украине. Он также отметил, что низкая явка и плохой результат пропрезидентской партии «Слуга народа» не стали неожиданностью. Бондаренко сказал, что «Слуга народа все равно продолжает сохранять власть в целом над Украиной. К тому же, партия теперь будет иметь собственные представительства во многих советах и получит возможность влиять на решения на местном уровне.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству и политтехнолог Семен Уралов заявил, что прошедшие на Украине местные выборы стали еще одним шагом к полному развалу страны.