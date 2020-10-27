Минздрав опубликовал новые правила по лечению пациентов с COVID-19

Москва, 27 октября. Пациенты со стабильной клинической картиной могут быть переведены из медучреждения на амбулаторное лечение до получение отрицательного теста на COVID. Об этом говорится в новых рекомендациях Министерства здравоохранения РФ.

Согласно документу, выписка из медучреждения без теста на коронавируса возможна при нескольких условиях. У пациентов возрастом 18 лет и старше должна отсутствовать повышенная температура тела, признаки дыхательной недостаточности, а также должен наблюдаться определенный показатель уровня лейкоцитов в крови и C-реактивного белка.

Кроме того, в опубликованных рекомендациях указываются шесть препаратов, которые могут быть применены в лечении коронавируса. Это фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин и интерферон-альфа.

Напомним, ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире. По его мнению, люди соскучилась по живому общению. Однако после окончания пандемии привычные способы отдыха, такие как театры и концерты, вернутся в другой форме. Об этом пишет телеканал RT.