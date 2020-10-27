На Украине назвали самоубийством отказ от Минских соглашений

Киев, 27 октября. Односторонний отказ от Минских соглашений будет самоубийством для Украины. Такое мнение высказал вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых «оккупированных» территорий Алексей Резников.

По его словам, публично отказаться от этих соглашений президент Украины Владимир Зеленский не может, так как это «договоренности четырех стран» — Франции, Германии, Украины и России.

В то же время политик заявил, что на 100% выполнить Минские договоренности невозможно.

«Невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов», — подчеркнул Резников.

Вице-премьер считает, что договоренности можно пересмотреть на уровне лидеров «нормандского формата»

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Киев начал силовую операцию против провозгласивших независимость от Украины Луганской и Донецкой народных республик.

Минские соглашения были заключены в 2015 году. Они предусматривают проведение на Украине конституционной реформы, которая должна быть согласована с представителями Донбасса. Также договоренности включают положения о предоставлении региону особого статуса и проведении местных выборов.