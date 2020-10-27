Россиян ждет последний нерабочий праздник в 2020 году

Москва, 27 октября. Граждан России ожидает последний нерабочий праздничный день в текущем году. Россияне отметят День народного единства 4 ноября.

Согласно Трудовому кодексу России, 4 ноября считается праздничным нерабочим днем. В 2020 году праздник приходится на среду.

В связи с тем, что 4 ноября нерабочий праздничный день, 3 ноября россияне будут работать на один час меньше.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, которые получают оклад. Об этом говорится в Трудовом кодексе.

Праздник имеет довольно глубокую историю. Все началось в XVI веке, когда Русь оказалась без наследника. Тогда к власти рвались самозванцы, самопровозглашенные цари и польские захватчики, оккупировавшие московское княжество. Вскоре собралось ополчение, которое выгнало оккупантов из страны.

Алексей Михайлович Романов в 1649 году объявил 22 октября (4 ноября) днем Казанской иконы Божией Матери, поскольку считалось, что именно она помогла освободить страну от захватчиков. В России было принято решение отмечать День народного единства в 2005 году. Этот праздник является напоминанием россиянам о сплоченности и храбрости предков.