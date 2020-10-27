Лавров заявил, что РФ никому не навязывает свой газ

Москва, 27 октября. Россия никому не навязывает свой газ, а разговоры о зависимости от российского ресурса стран Европы нацелены на то, чтобы посеять необоснованные сомнения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Večernji list.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет была и остается надежным и честным партнером в сфере поставок энергоресурсов. Дипломат подчеркнул, что газовые контракты носят исключительно коммерческий характер.

«Разговоры о пресловутой «зависимости» Хорватии и других европейских государств от российского газа мы, конечно, слышали, но ничего, кроме стремления посеять необоснованные сомнения, в них не находим. Никому и ничего не навязываем, а все заключенные контракты исполняем со всей ответственностью», — сказал российский министр, комментируя опасения Запада.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия уважает право любой страны самостоятельно определять энергетическую политику и выбирать оптимальные источники поставок ресурсов. Россия выступает за здоровую и честную конкуренцию, которая основана на рыночных принципах, а не на политических лозунгах холодной войны, подчеркнул Лавров.

Напомним, Россия вместе с европейскими компаниями строит «Северный поток — 2», который пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море. Ряд западных стран выступают против создания проекта, поскольку пытаются продвинуть свои цели. Москва неоднократно заявляла об экономическом характере «Северного потока — 2».