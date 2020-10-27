Тарзан посвятил Королевой стихотворение, сравнив ее с ангелом

Москва, 27 октября. Танцовщик Сергей Глушко (Тарзан) посвятил стихотворение певице Наташе Королевой, в котором сравнил супругу с ангелом. Творчеством шоумен поделился в Instagram.

В произведении танцовщик заявляет, что был «парнем-рубахой», который всем улыбался и не смел «обидеть и птаху».

«Думаете, это сказка? нет, это было со мной, но в разноцветные краски кто то вдруг плюнул слюной, и все вокруг как поплыло, цвет получился дурной, будто в лицо мне чернила брызнули кто то волной...», — отметил Глушко.

В стихотворении Тарзан жалуется, что был раздавлен, повержен и «ангелами отвержен».

«… где же вы так высоко летите?!!! — разве помочь вы мне не хотите?!!! вслушиваюсь в небеса — … тишина… «Здесь я» вдруг тихо сказала ОНА.....» — написал Тарзан (орфография и пунктуация даны без изменений. — Прим. ФАН).

В конце произведения танцовщик приписал: «моей жене посвящается».

Стихотворение Глушко сопроводил фотографией собственного обнаженного торса, который обнимает женская рука.

О романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко стало известно в начале сентября. Девушка — давняя поклонница стриптизера и не раз бывала на его выступлениях. На одном из шоу они и познакомились. Королева простила мужа, поскольку уверена, что он стал жертвой профессиональной мошенницы.

Позже Шульженко подала на стриптизера в суд, обвинив бывшего любовника в нанесении ущерба здоровью, сообщает «Культуромания». По словам Шульженко, травмы она получила во время одной из последних встреч с Тарзаном.