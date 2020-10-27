Россиянам рассказали, что делать при краже денег с банковской карты

Москва, 27 октября. Если деньги были украдены с карты или счета, следует обратиться напрямую в банк или через приложение и сообщить о непроизведенной вами операции, рассказал агентству «Прайм» эксперт Алексей Кричевский.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями перечислил шаги, которые необходимо предпринять после кражи денег. В первую очередь, по его словам, нужно заблокировать карту и оформить ее перевыпуск. Затем нужно написать заявления о возврате средств и в полицию о мошеннических действиях.

Банк обязан будет вернуть клиенту деньги, если он сообщил о краже не более чем через сутки после проведенной операции и не нарушал правил безопасности. В частности, не сообщал никому CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой.

«При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием», — указал Кричевский.

По его словам, при отказе банка можно обратиться в суд, который зачастую встает на сторону клиента.