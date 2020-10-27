Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Москва, 27 октября. Заместитель директора по клиническо-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда ждать снижения активности пандемии коронавируса.

По словам специалиста, новая инфекция будет активна в различных странах мира еще на протяжении как минимум полтора года. При этом не исключено, что в различных местах планеты будут периодически возникать очаги заболевания и «горячие точки». Эксперт Роспотребнадзора отметила, что в России обострение ситуации с COVID-19 возможно предстоящей весной.

Спада можно ожидать к лету, поскольку вирус наиболее всего подвержен влиянию высоких температур, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать россиян, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами. Предоставлять лекарства предлагается за счет федеральных бюджетных средств. По мнению депутата, данная мера позволит улучшить эпидемиологическую обстановку в стране и поддержит граждан страны в период пандемии. Об этом сообщает телеканал RT.