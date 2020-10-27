Собчак и ее трехлетний сын Платон перенесли коронавирусную инфекцию

Москва, 27 октября. Телеведущая Ксения Собчак перенесла коронавирусную инфекцию, и все еще продолжает самоизолироваться дома. Переболел и ее трехлетний сын Платон.

Сейчас Собчак уже лучше, и она утверждает, что практически здорова. Однако все еще продолжает работать из дома. Недавно она впервые провела программу «Док-ток» удаленно, где и рассказала, как перенесла заболевание.

Телеведущая отметила, что из симптомов COVID-19 у нее были температура и кашель. Также она призналась, что инфекцией переболел и ее сын Платон, но раньше звездной мамы, в конце лета.

Платон является сыном Собчак от актера Максима Виторгана. Яркая пара рассталась, и спустя некоторое время телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. У него также был брак до телеведущей с актрисой Дарьей Мороз. У них есть дочь Даша. Виторган вскоре после развода обрел новое личное счастье .

Недавно Собчак впервые рассказала о причинах развода с Виторганом на Youtube-шоу у Агаты Муцениеце. По словам телеведущей, ей хотелось интеллектуальных разговоров в компаниях, а не песен у костра под гитару, что так нравилось экс-супругу. Также Собчак призналась, что у нее есть предпочтительные типажи мужчин, под которые подходит Богомолов, но не Виторган. Муцениеце удивилась, как телеведущая вышла замуж за актера, несмотря на его несоответствие по предпочтениям Собчак во внешности мужчин.