Лиза Арзамасова примерила образ Пугачевой

Москва, 27 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова опубликовала в своем профиле в Instagram новый кадр. Поклонники знаменитости сравнили наряд и прическу звезды с образом певицы Аллы Пугачевой.

Для фотосессии актриса выбрала «тотал блэк». На ней обтягивающая кофта и лосины. На кадре знаменитая «папина дочка» соблазнительно опирается на лестницу.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка знаменитости. Актрисе сделали массу комплиментов, отметив, что с каждым годом она становится только краше.

«Очень соблазнительна и сексуальна! Достойна, чтобы с такой фигуры ваяли шедевры»; «Лиза, вы такая вся нежная, утонченная, сексуальная девушка. Спасибо за такие совершенные фото»; «Вау. Вот это кошка. Просто прелесть»; «Лиза — топчик! Пощади мужчин, перестань дразнить»; «А мне увиделась русалочка из одноименной сказки — отдых после первых шагов на своих ножках».

Некоторым фанатам новый кадр Арзамасовой напомнил Аллу Борисовну. По мнению интернет-пользователей, выбранный актрисой стиль схож с образом молодой Пугачевы.