Лиза Арзамасова примерила образ Пугачевой

Москва, 27 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова опубликовала в своем профиле в Instagram новый кадр. Поклонники знаменитости сравнили наряд и прическу звезды с образом певицы Аллы Пугачевой.
Для фотосессии актриса выбрала «тотал блэк». На ней обтягивающая кофта и лосины. На кадре знаменитая «папина дочка» соблазнительно опирается на лестницу.
Поклонники пришли в восторг от нового снимка знаменитости. Актрисе сделали массу комплиментов, отметив, что с каждым годом она становится только краше.
«Очень соблазнительна и сексуальна! Достойна, чтобы с такой фигуры ваяли шедевры»;
«Лиза, вы такая вся нежная, утонченная, сексуальная девушка. Спасибо за такие совершенные фото»;
«Вау. Вот это кошка. Просто прелесть»;
«Лиза — топчик! Пощади мужчин, перестань дразнить»;
«А мне увиделась русалочка из одноименной сказки — отдых после первых шагов на своих ножках».
Некоторым фанатам новый кадр Арзамасовой напомнил Аллу Борисовну. По мнению интернет-пользователей, выбранный актрисой стиль схож с образом молодой Пугачевы.
«Думала, что это Алла Борисовна», — признался пользователь.