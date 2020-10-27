В ГД оценили идею увеличения оплаты больничного родителям детей до 7 лет

Москва, 27 октября. Депутат Государственной думы России Андрей Исаев заявил в беседе с «Парламентской газетой», что увеличение оплаты больничного родителям детей до семи лет поддержит молодые семьи.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность увеличения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка родителям, у которых есть дети до семи лет. Глава государства также потребовал определить объем средств, необходимых для реализации этой меры.

Депутат Госдумы, комментируя предложение президента, заявил, что данная мера материально поддержит молодые семьи, а также позволит уделить ребенку и его здоровью необходимое внимание.

Исаев напомнил, что в настоящий момент больничный лист оплачивается в зависимости от стажа работы россиянина.

«Соответственно те, кто имеет маленький стаж, получает не полную заработную плату по больничному листу, а только часть заработной платы, — указал парламентарий.

По его мнению, у детей в возрасте до семи лет, как правило, молодые родители, у которых нет достаточного стажа. То есть, когда кто-то из родителей сидит на больничном по уходу за ребенком, то семья серьезно теряет в доходах, пояснил Исаев.