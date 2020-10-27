Лавров заявил, что РФ не видит нужды в новых инициативах по Донбассу

Москва, 27 октября. Россия не видит необходимости в новых внешних инициативах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом интервью газете «Вечерни Лист» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр ответил на вопрос об отношении к инициативе премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который говорил о возможности применения в качестве модели реинтеграции Донбасса хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона.

«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский «Комплекс мер», — напомнил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что документ одобрен резолюцией 2202 Совбеза ООН, что сделало его «частью международного права». По словам министра, сейчас необходимо в полном объеме выполнить то, «о чем стороны договорились более пяти лет назад».

«Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим», — заключил Лавров.

Ранее политический эксперт и блогер Елена Маркосян заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к достижению мира на Донбассе. Глава государства не выполняет обещания, данные им во время выборов, заявила политолог. Приход нового президента к власти не изменил позицию киевского режима, так как почти все руководство страны осталось неизменным.