«Академик Черский» отправился в немецкий порт Мукран

Калининград, 27 октября. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправилось в немецкий порт Мукран, после стоянки вблизи Калининграда, сообщает портал MarineTraffic.

Мукран является логистической базой проекта газопровода. Здесь хранятся трубы для строительства «Северного потока — 2».

Кроме этого, в сторону Германии направились суда — «Умка» и «Финвал».

Ранее Госдеп США расширил санкции против российского газопровода «Северный поток — 2". Они коснутся компаний, помогающих в модернизации или установке оборудования на судах для укладки газопровода.

Напомним, газопровод идет из России в Германию, разрешение на его строительство дали Россия, Германия, Швеция, Финляндия и Дания. В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний-участниц проекта.