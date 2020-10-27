Дочь Джуда Лоу отметила 20-летие в дерзком наряде

Лондон, 27 октября. Модель Айрис Лоу, дочь голливудского актера Джуда Лоу в минувшее воскресенье отметила свой день рождения в дерзком наряде. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию в прозрачном платье, через которое просвечивало черное бикини.

Британка попозировала в полупрозрачном брендовом платье от Clan стоимостью 82 фунта. Айрис не смутило, что через него просвечивал черный лифт и трусики. Свой образ она дополнила массивным кольцом, серьгами и множеством браслетов.

Откровенный наряд 20-летней модели собрал тысячи комментариев. Пост собрал свыше 47 тыс. лайков пользователей Сети.