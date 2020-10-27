Пушков объяснил, почему Запад потерял интерес к событиям в Белоруссии

Москва, 27 октября. Запад потерял интерес к событиям в Белоруссии, поэтому «народный ультиматум» главе республики Александру Лукашенко не сработает. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий считает, что при сложившейся на нынешнем этапе динамике протеста ультиматум Лукашенко не имел шансов на успех.

Пушков отметил «заметно возросшее равнодушие Запада» к происходящим в Белоруссии событиям. Он напомнил, что Госсекретарь США Майк Помпео звонил Лукашенко, «как политический реалист».

Сенатор полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон больше занят проблемами с радикалами внутри страны, а также перепалкой с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и конфликтом вокруг Нагорно-Карабахской республики.

Сенатор также подчеркнул, что молчание хранит канцлер Германии Ангела Меркель, США заняты выборами, а Прибалтика остается в замешательстве.

«Ультиматумы в такой обстановке не работают», — объяснил Пушков.

Портал URA.ru сообщил, что в Белоруссии тотальная забастовка ограничилась стихийными акциями студентов вузов и работников некоторых предприятий. Однако лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила об «очень активном» начале забастовки.