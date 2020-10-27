Эксперт Русецкий рассказал, чем опасно хранить сбережения в долларах

Москва, 27 октября. Существует опасность, что средства, хранящиеся в долларах, могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов, рассказал агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Он отмечает, что важным аспектом сбережений являются доступные инструменты в долларах.

«Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заемщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США», — объясняет эксперт.

Также, после новой волны ослабления рубля люди начинают скупать валюту уже на максимумах, ориентируясь на «левую часть графика». Но сегодняшняя ситуация с плавной девальвацией доллара и прогресс разработки вакцины от COVID-19 позволяют надеяться на рост мировой экономики в 2021 году, что приведет к нормализации курса рубля, рассказывает Русецкий.

Он убежден, что с точки зрения инвестирования лучше прибегнуть к принципу диверсификации. Каждый человек имеет свой взгляд на то, сколько нужно сберегать в валюте. Доля импорта в потребительских товарах составляет 37% для промтоваров и 25% для продовольствия, так что примерно такую долю сбережений логично держать в валюте.