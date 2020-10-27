Диетолог объяснила преимущества прогулки перед спортом

Москва, 27 октября. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как из обычной прогулки сделать эффективное жиросжигательное средство.

Диетолог утверждает, что после сытного обеда, вместо того, чтобы прилечь и вздремнуть, лучше отправиться на прогулку. Это необходимо для того, чтобы избежать жировых отложений на боках и других частях тела.

«Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь. Это все происходит, поскольку от движения ускоряются обменные процессы, ускоряется кровообращение в организме, стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир», — объяснила Соломатина.

Специалист объяснила, что полностью «отработать лишнее съеденное прогулкой не получится. Но и заниматься активным спортом после приема пищи тоже нельзя. Однако нагрузка, полученная в ходе прогулки, все равно будет полезна.