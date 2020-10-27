Специалисты Минздрава объяснили, как действовать при заражении COVID-19

Новосибирск, 27 октября. Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области определили четкий порядок лечения коронавирусной инфекции. При подозрении на заболевание пациенту следует оставаться дома и вызвать врача.

Полный алгоритм действий был опубликован специалистами на сайте регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Врачи советуют незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а до ее прибытия пить больше жидкости и отказаться от самолечения.

При этом стоит помнить, что основными симптомами заболевания являются высокая температура и сухой кашель. Однако только врач может определить, следует ли госпитализировать пациента или ему лучше лечиться на дому.

«Подозревать ковидную инфекцию можно в случае, если вы были в прямом контакте с зараженным, у вас температура тела выше 38,5 градусов более трех дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит», — говорится в сообщении.

В отдельных случаях в качестве симптомов могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства.

Прибывший врач оценивает состояние больного и, как правило, назначает симптоматическое лечение. В основном оно схоже с лечением ОРВИ. Прописываются противовирусные препараты и антибиотики. После посещения врача больной может оформить больничный лист. Пациент будет обязан соблюдать постельный режим и самоизоляцию в течение 14 дней.