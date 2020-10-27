Шнуров в стихах прокомментировал убийство преподавательницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал убийства и расчленения тел в Петербурге. Стихотворение музыкант опубликовал в Instagram.

Поводом для публикации послужило убийство 34-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета Екатерины Антонцевой.

«Если вас, дорогуша, не расчленят, значит, точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, ходят экскурсионные группы, раньше в Питере только лишь пили, а теперь пилят разные трупы», — написал Шнуров.

Автор в стихотворении также обращается к разным литературным и историческим персонажам, в том числе к Владимиру Ленину, декабристам и герою романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову.

«И шатается стоя прохожий, как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, город призраков, город убийств», — заключает Шнуров.

В одном из домов на улице Димитрова 25 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Антонцевой. Эксперты установили, что несколько дней назад женщине свернули шею, также нее была отрублена фаланга пальца.

Завкафедрой технологии микробиологического синтеза Санкт-Петербургского государственного технологического института Марк Шамцян в комментарии изданию телеканал «360» сообщил, что покойная работала в вузе на половину ставки, поэтому никто не удивился, когда она не пришла на научное заседание. Кроме того, коллеги получили от женщины SMS о том, что она болеет. Поэтому искать погибшую стали не сразу.