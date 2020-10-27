Украинский Генерал сообщил, когда ВВС страны потеряют свою боеспособность

Киев, 27 октября. Военно-воздушные силы Украины могут быть ликвидированы в течение ближайших 10 лет, поскольку некоторым самолетам, стоящим на вооружении, уже исполнилось полвека. Об этом заявил командующий украинскими ВВС Сергей Дроздов.

По мнению военачальника, именно к 2030 году в стране не останется воздушной техники, которая будет способна выполнять свои боевые задачи. Так, например, самыми старыми самолетами в армии являются транспортные, которые состоят на службе уже более 52 лет. При этом самая молодая авиация — истребительная и разведывательная. Это Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981 по 1991 год выпуска.

«Парк авиационной техники Вооруженных Сил на сегодняшний день нуждается в обновлении. Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года», — рассказал Дроздов в беседе с «РБК-Украина».

Кроме всего прочего, Украина за годы своей независимости не получила ни одного нового самолета, обращает внимание генерал. Власти страны рассчитывают на ремонт старой техники и закупку самолетов у США. О создании и разработке собственной боевой машины и речи не идет, поскольку для этого требуется как минимум 10 лет и ресурсы, которыми страна не располагает.