Познер раскритиковал отрицающих существование коронавируса россиян

Москва, 27 октября. Телеведущий Владимир Познер резко раскритиковал тех россиян, которые отрицают существование коронавируса. Мнением журналист поделился в эфире НСН.

«Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет – это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — считает Познер.

Телеведущий отметил, что коронавирусом заболела его жена, и об этом он разговаривает «с личной точки зрения». Познер напомнил, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее телеведущий уже критиковал тех, кто во время пандемии коронавируса пренебрегает индивидуальными средствами защиты, сообщает портал «Культуромания». По словам Познера, он выполняет требования властей о необходимости носить перчатки и маску. Тех, кто это делать отказывается, журналист воспринимает как возможный источник болезни. Познер считает, что нарушителей следует наказывать.

О новом типе вируса стало известно в конце прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Позднее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса — SARS-CoV-2.