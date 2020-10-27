В Киеве заявили о готовности США поддержать проект по «возврату» Крыма

Киев, 27 октября. США готовы сотрудничать с Украиной в вопросе создания проекта по «возвращению» Крыма в состав страны «Крымская платформа». Об этом сообщает украинский МИД.

Ведомство ссылается на заявление временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин. В Киеве утверждают, что она подчеркнула готовность сотрудничать в данном вопросе с украинской стороной и заявила, что позиция Вашингтона по Крыму остается «твердой и неизменной».

В июле стало известно о намерении Украины создать консультативно-координационную международную платформу по вопросу Крыма. Помимо США Киев рассчитывал привлечь к консультациям Францию, Германию и Великобританию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, присоединиться к украинской инициативе готов Европейский союз, готовность участвовать в проекте также выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, который прошел в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.