Роспотребнадзор рассказал о предстоящем обострении ситуации с коронавирусом

Москва, 27 октября. Ситуация с распространением COVID-19 в России может обостриться к весне 2021 года. К такому выводу пришла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист считает, что благоприятных показателей стоит ожидать лишь к лету. Для того, чтобы количество заболевших пошло на убыль, должны сработать несколько факторов, благодаря которым значительная часть населения станет невосприимчивой к вирусу.

Для этого человеку необходимо либо выработать антитела после заболевания, либо пройти вакцинацию, либо избежать заражения благодаря «клеточной» памяти лимфоцитов. Об этом сообщает РИА Новости.

К аналогичным выводам ранее приходили и другие ученые. Они обращали внимание, что COVID-19 относится к типу вирусов, которые наиболее активны в холодное время и боятся тепла.

Несмотря на рост заболеваемости, речи о введении строгих ограничений, аналогичных прежним, пока не идет. Как ранее заметил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, власти РФ должны принимать меры точечно. Кроме того, нет однозначного ответа на вопрос о закрытии школ, поскольку дети меньше остальных болеют COVID-19, но в учреждениях риск передачи инфекции возрастает.

Согласно последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены около полутора миллиона человек. При этом значительная часть из них уже благополучно излечилась.