Специалист рассказал, к чему может привести нагревание смартфона

Москва, 27 октября. Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, в каком случае надо бить тревогу, если смартфон нагревается.

Эксперт сообщил, что легкое нагревание гаджета является нормой, но если он нагревается сильно и ощутимо, необходимо искать причину такого «поведения». Чаще всего нагревание телефона провоцируют проблемы с батареей, процессором или дисплеем, сообщает агентство «Прайм».

«Телефон будет нагреваться сильнее, если длительное время играть в игры, потреблять потоковый контент, использовать не оптимальные настройки. Нагреванию гаджета могут поспособствовать факторы окружающей среды, например, погода и температура, — сообщил Кузьменко.

Сильное нагревание смартфона может привести к серьезным проблемам или к воспламенению батареи. Чаще всего, по словам эксперта, нагреваются именно старые телефоны, так как они тратят больше ресурсов на обновление современных приложений. При нагревании телефона Кузьменко рекомендует перезагрузить его и отключить ненужные функции, такие как Bluetooth и GPS.