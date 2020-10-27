Депутат рассказал, возможна ли обязательная вакцинация от коронавируса в РФ

Москва, 27 октября. Массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России возможна лишь в крайнем случае. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

Делать прививки всем без исключений можно лишь при условии, что есть угроза для жизни большинства россиян. Пока коронавирусная инфекция не представляет такой опасности, и обязательная вакцинация не рассматривается, объяснил депутат в эфире радио Sputnik.

«Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений», — отметил Куринный.

Он добавил, что внедрить такую меру возможно лишь в самом крайнем случае. Пока же прививка остается добровольной. Также депутат отметил, что сейчас нет препарата, которым был бы смысл прививать всех. Разработанная в России вакцина «Спутник V» еще не прошла все постклинические исследования. Куринный напомнил, что уже доказана безопасность препарата, но об эффективности однозначно говорить еще пока рано.