СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера после перерасчета

Москва, 27 октября. Счетная палата РФ заявила, что изменение методики расчета прожиточного минимума, которое будет произведено в 2021 году, не гарантирует увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

К соответствующему выводу ведомство пришло в заключении к проекту Пенсионного фонда РФ на предстоящие годы. По мнению специалистов, стабильный рост материального обеспечения граждан может быть необеспечен.

«Вместе с тем эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — приводит цитату из документа ТАСС.

Специалисты пришли к выводу, что если ПМП не увеличивается в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести у уменьшению пенсионных выплат. Отмечается, что в текущем году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах РФ, в результате чего общее число увеличение пенсионных выплат у жителей данных областей составило от 0 до 10 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Правительство России направит почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам в 12 регионах РФ. Средства на дополнительные выплаты пенсионерам получат республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.