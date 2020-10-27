Специалист назвал главные признаки прослушки телефона

Москва, 27 октября. Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как понять, что телефон прослушивается.

По словам эксперта, обычные граждане не представляют интереса для спецслужб, поэтому чаще всего слежку за ними устраивают конкуренты, близкие люди или мошенники. Если телефон странно себя ведет, скорее всего на нем установлена прослушка.

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки», — сообщает Мясоедов.

Но причиной такого поведения телефона может быть не только прослушка, а еще наличие вируса. Для прекращения слежки специалист рекомендует сменить телефон, пароли, сим-карту, почту — при условии, что этим занимаются мошенники. Но такие действия не помогут в том случае, если телефон прослушивают родственники. Они могут получить доступ к новому смартфону и установить шпионское ПО.