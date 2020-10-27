Пенсию по старости получат более 30 млн неработающих пенсионеров

Москва, 27 октября. Страховую пенсию по старости в следующем году в России получат около 30,8 млн неработающих пенсионеров. Такие данные содержатся в материалах к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы на сайте Госдумы.

Размер пенсии достигнет 17 433 рублей. Ее индексация неработающим пенсионерам, согласно документу, составит 6,3%. На 2,6% будут проиндексированы социальные пенсии, средний размер которых составит 10 058 рублей.

В целом, на выплату страховых пенсий в следующем году будет направлено более 7,8 трлн рублей, расходы на эти цели увеличатся на 5,4 процентных пункта к концу 2020 года.

В 2021 году страховую пенсию по государственному пенсионному обеспечению получат более четырех миллионов пенсионеров, 814,9 тыс. военных пенсионеров будут получать страховую пенсию по старости. Численность получателей среди работающих пенсионеров составит 9,3 млн человек.

Госдума рассмотрит бюджет Пенсионного фонда России на заседании 28 октября.

Портал URA.ru сообщил, что в Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект, согласно которому заморозку накопительной части пенсии в России могут продлить до 2023 года. В случае реализации инициативы, передаваемый из федерального бюджета ПФР на обязательное пенсионное страхование трансфер в 2023 году уменьшится на 669,3 млрд рублей.