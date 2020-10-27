Американец может избежать смертной казни за торговлю наркотиками

Эль-Кувейт, 27 октября. Суд Кувейта приговорил американского экспата к казни через повешение, сообщает издание. Однако американец может избежать смертной казни, так как последний смертный приговор в стране приводился в исполнение в 2007 году.

Гражданский служащий подразделения армии США признан виновным в хранении и транспортировке наркотических веществ из Соединенных Штатов в Кувейт, сообщает издание MSN News.

Слежка за ним началась еще два года назад. Спецслужбы направили к подозреваемому агента под прикрытием, после чего американца взяли с поличным. При обыске, кроме различных наркотиков, были обнаружены слитки золота, дорогие часы и большие денежные суммы.

Мужчина сразу признался, что все куплено на средства с продажи кокаина. Провозил он его на грузовых самолетах, доступ к которым имел в связи с должностными обязанностями.

Задержанный обвинен в контрабанде и перепродаже наркотиков без уплаты установленного законом налога. Мигранту также предъявили обвинение в отмывании более 9 млн долларов.

Суд с учетом всех обстоятельств приговорил американца к смертной казни через повешение.