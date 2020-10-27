Водонаеву выгнал из такси водитель без маски

Москва, 27 октября. Блогера и телеведущую Алену Водонаеву выгнал из такси отказавшийся надеть маску водитель. Видео инцидента звезда опубликовала в Instagram.

Таксист ответил отказом на просьбу надеть маску и попытался заверить, что телеведущая находится в безопасности. После перепалки мужчина внезапно отказался завершить поездку.

«Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — предложил мужчина и добавил, что везти пассажира не хочет. После этого Водонаева покинула машину.

Звезда отметила, что обескуражена «наглостью и хамством» и заявила, что таксист выставляет ее «дурой» за ее же деньги.

Издание URA.RU сообщило, что развитие пандемии коронавируса пошло в России по второму «негативному» сценарию «Сбера, согласно которому пик заболеваемости придется на 12 ноября, а суточный прирост заболевших достигнет 19 тысяч человек.

О новом типе вируса стало известно в конце прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. Позднее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса — SARS-CoV-2. Число заболевших в мире уже превысило 43 млн человек.