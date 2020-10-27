Власти Турции заявили о «фашистском сценарии» из-за слов Макрона об исламе

Анкара, 26 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон «следует фашистскому сценарию» своими высказываниями об исламе. Об этом заявили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти Турции провели аналогию с действиями фашистов, направленными на евреев в Европе. Это стало ответом на речь Макрона, которую он посвятил борьбе с исламским сепаратизмом во Франции. По его словам, власти подготовят соответствующий законопроект и рассмотрят возможность создания организации для построения "просвещенного ислама" во Франции.

Эрдоган резко отреагировал на это выступление. Он посоветовал Макрону «лечить психику». Оскорбительные слова превратились в дипломатический скандал. Посол Франции в Турции был отозван в Париж для консультаций. Эрдоган предложил бойкотировать французские товары.