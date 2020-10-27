Спрогнозирован выход России на плато по COVID-19

Москва, 27 октября. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в первой декаде декабря ситуация с коронавирусом в стране может стабилизироваться.

Роспотребнадзор сообщил, что в первой декаде декабря Россия может выйти на плато по коронавирусу. Как отметил Горелов, в Москве ситуация придет в норму раньше, чем в других регионах, потому что она раньше «включилась в эпидемический процесс». При этом есть вероятность прийти к нулевым показателям выявляемости заражений в день, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — объяснил Горелов.

Также специалист подчеркнул, что на сегодняшний день коронавирусом переболело менее одного процента населения Земли. В том случае, если переболеет 30% людей, можно уже ожидать замедления темпов прироста. А после того, как коронавирусом переболеет 60-70%, вирус перейдет в сезонный.