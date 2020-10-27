Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии

Берлин, 27 октября. Читатели Süddeutsche Zeitung выразили недовольство заявлениями и поведением в Германии блогера Алексея Навального. Об этом говорится в материале немецкой газеты.

Читатель Вольфганг Хайнц отметил, что российский блогер злоупотребил правом гостя и вмешался во внутренние дела Германии. Он обратил внимание на оскорбления в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которые озвучил Навальный.

Петер Фендт заявил, что Шредер — один из лучших лидеров Германии. Читатель напомнил, что экс-канцлер в свое время оживил экономику страны и защищал ее интересы. По его мнению, Берлин должен быть максимально заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

Вольфрам Зальцер из города Нойштадт-Кобург призвал не подражать блогеру. По его словам, правительство Германии "заглядывает в рот" к Навальному, выступающему против реализации "Северного потока —2" и критикующему Путина и Шредера.

Также читатель напомнил о неприкрытой ксенофобии Навального. В частности, он вспомнил заявления блогера о том, что каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты, а также напомнил об его участии в "русском марше".