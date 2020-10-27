Мишустин спрогнозировал падение ВВП в 2020 году

Москва, 27 октября. Экономика России лучше среднего по миру переносит последствия пандемии коронавируса. В текущем году ожидается падение ВВП примерно на 4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко сообщил, что падение ВВП прогнозируется примерно на 4%, хотя вначале полагалось, что будет 6-8% или даже до минус 10%.

«В США очень похожие цифры. И США, и Россия экономически лучше среднего переносят коронавирус. В США будет минус, но он будет не такой драматичный, порядка 3-4%, — спрогнозировал он.

Россия выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается.