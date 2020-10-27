Специалисты рассказали, какую рекламу россияне не любят больше всего

Москва, 27 октября. Больше всего россияне не любят рекламу в телефонных звонках, но терпимо относятся к ней в поисковиках и печатных СМИ, об этом сообщила консалтинговая компания Deloitte.

Компания провела исследование «Медиапотребление в России — 2020» в июне этого года, в котором поучаствовали 1,6 тыс. добровольцев. Специалисты подсчитали индекс лояльности к рекламе как сумму долей тех, кто положительно и нейтрально относится к рекламному формату минус доля тех, кто относится отрицательно.

«Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства. Так, респонденты достаточно лояльно относятся к наружной рекламе (11%), а также к поисковой рекламе (6%) и рекламе в печатных СМИ (6%), — сообщили эксперты.

Однако уже меньше любят россияне рекламу в социальных сетях (-3%), на сайтах (-4%), при мобильной рассылке (-9%) и в электронной почте (-6%). Больше всего не любят рекламу в телефонных звонках (-26%).