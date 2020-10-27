Продюсер опровергла слухи о пиар-ходе в романе Лободы и Линдеманна

Москва, 27 октября. Продюсер Светланы Лободы рассказала о романе певицы с Тиллем Линдеманном.

На youtube шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» Нателла Крапивина ответила на вопросы про работу со Светланой Лободой и романе певицы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Среди поклонников артистов распространено мнение, что отношения между Лободой и Линдеманном были придуманы продюсером с целью пиара певицы. Крапивина отрицает эти домыслы.

«Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было», — заявила продюсер Лободы.

Накануне своего 38-летия Светлана Лобода уехала отдыхать в Арабские Эмираты. Там она арендовала банкетный зал в дорогом ресторане в Дубае, куда пригласила родных и друзей. В день торжества артистка опубликовала фото с интригующей подписью в Instagram, на котором явно демонстрирует обручальное кольцо.

Ювелиры оценили украшение в полтора миллиона долларов. Фанаты Лободы посчитали, что такой дорогой подарок мог подарить Тилль Линдеманн, и связали кольцо с грядущей свадьбой.