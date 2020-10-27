Эрдоган поздравил силовиков с завершением спецоперации в Искендеруне

Анкара, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост, в котором поздравил силы безопасности страны с завершением спецоперации в Искендеруне.

В своем блоге глава государства назвал силовые органы «героическими».

«Поздравляю наших героических сил безопасности с успешной антитеррористической операцией, которую они провели в Хатае… Пусть бог благословит нашу страну от всех видов нападений, катастроф, предательских амбиций», — написал Эрдоган.

Позже он добавил, что силовые органы Турции будут продолжать борьбу с «терроризмом и его сторонниками» как внутри границ страны, так и за ее пределами.

Ранее в турецком городе Искендерун были ликвидированы двое террористов. Один из злоумышленников совершил самоподрыв, во время спецоперации по задержанию. Второй преступник был застрелен правоохранительными органами. По информации местной власти, мужчины прибыли из Сирии. Они перебрались через горы Аманос по воздуху, при помощи парапланов. При этом первая группа террористов была доставлена в страну 28 сентября, а вторая — 10 октября.