Минздрав перечислил препараты для профилактики COVID-19

Москва, 27 октября. Минздрав России порекомендовал использовать рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), умифеновир и, после контакта с зараженным, гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

Как сообщается в документе, сейчас при росте заболеваемости отдельным группам населения вместе с медицинскими работниками стоит применять медикаментозную профилактику COVID-19. По заявлению Минздрава, рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея или умифеновир по 200 миллиграммов дважды в неделю в течение трех недель следует употреблять здоровым людям и тем, кто находится в группе риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

В случае единичного контакта с больным коронавирусом ведомство рекомендует употреблять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром. Ранее были названы шесть препаратов для лечения коронавируса: ремдесивир,гидроксихлорохин, фавипиравир, умифеновир, интерферон альфа и азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином).

Министерство отметило, что на сегодняшний день нельзя точно сказать, насколько эффективны или неэффективны препараты. Решение о применении будет принимать врачебная комиссия, если потенциальная польза превысит риски.