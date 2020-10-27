Политологи объяснили проигрыш партии Зеленского на местных выборах

Киев, 26 октября. Политологи объяснили, почему партия Владимира Зеленского «Слуга народа» провалилась на местных выборах.

Еще до подсчетов Центральной избирательной комиссии Украины стало известно о поражении партии Зеленского. Ни в одном крупном городе страны партию не поддержали. «Слуге народа» вообще не удалось провести в мэры ни одного областного центра своих кандидатов, передают «Известия».

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что результаты местных выборов свидетельствуют о том, что «короткая эпоха» партии Зеленского подошла к концу.

«Поражение «Слуги народа» в ключевых регионах демонстрирует завершение «зеленой волны», которая накрыла политическую карту Украины сначала на президентских, а потом и на парламентских выборах», — пояснил он.

Такой провал политологи объясняют тем, что президент Украины не выполняет свои обещания. Он не наладил отношения с Россией, а наоборот усугубил их. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников сообщил, что украинцы расстроены безрезультатностью правления Зеленского после его громкой победы на выборах год назад.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда специалисты говорят о провале «Слуги народа». Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что проигрыш Зеленского говорит о том, что исчерпан запас доверия у действующему президенту Украины.