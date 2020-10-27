Турция обвинила в теракте Рабочую партию Курдистана

Анкара, 27 октября. Террористы, совершившие в понедельник теракт в турецком городе Искендерун, причастны к Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил губернатор провинции Хатай Рахмин Доган в интервью местным телеканалам.

Чиновник уточнил, что террористы прибыли из Аманоса. На территории данного горного хребта боевики проживают уже в течение долгого времени, уверяет Доган.

«Изначально небольшой контакт с террористами произошел на контрольно-пропускном пункте в Пайасе. В погоне за ними на кольцевой дороге Искендерун правоохранительные органы прижали террористов и уничтожили их», — сказал Доган.

Напомним, в понедельник двое боевиков были ликвидированы при попытке уйти от полиции в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Позже руководство провинции уточнило, что экстремисты могли прилететь из Сирии. Через горы Аманос они перебрались по воздуху, при помощи парапланов. При этом первая группа террористов прибыла 28 сентября, а вторая — 10 октября.