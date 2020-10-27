Устроившие взрыв в Турции террористы прибыли из Сирии

Анкара, 27 октября. Губернатор провинции Хатай в Турции Рахмин Доган заявил, что двое террористов, устроивших сегодня взрыв в городе Искендерун, прибыли из сирийского города Манбидж. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из местных телеканалов.

Согласно словам Догана, четверо экстремистов прилетели из Сирии. Через горы Аманос они перебрались по воздуху, при помощи парапланов. При этом губернатор уточняет, что первая группа террористов прибыла 28 сентября, а вторая — 10 октября.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу уже заявил, что двое террористов, устроивших сегодня взрыв в Искендеруне, ликвидированы. По данным местных СМИ, боевики пытались скрыться от правоохранителей, убегая через дворы.

Напомним, в понедельник двое боевиков были ликвидированы при попытке уйти от полиции в провинции Хакай на юго-востоке Турции. Об этом в понедельник сообщили местные власти. Террористы-смертники вступили в вооруженное столкновение с представителями полиции, после чего один из мужчин активировал взрывчатку.