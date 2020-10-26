Врач назвал продукты, которые повышают риск возникновения рака

Москва, 26 октября. Риск возникновения рака может увеличиться, если употреблять красное мясо и сахар в чрезмерных количествах. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН, профессор Константин Титов.

Врач пояснил, что употребление сахара в больших количествах способствует ожирению. Нередко это приводит к возникновению сахарного диабета второго типа, на фоне которого часто развивается рак.

«Нередко формируются злокачественные опухоли: рак молочной железы, рак поджелудочной железы и так далее», — добавил Титов.

Профессор отметил, что в жирном красном мясе, особенно в жареном виде, содержится большое количество канцерогенов, которые также повышают риск возникновения рака. Кроме того, он настоятельно не рекомендует употреблять мясо, которое было переработано или приготовлено на углях.