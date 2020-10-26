Спасатели в Амурской области пришли на помощь тонущим рыбакам

Благовещенск, 26 октября. Пожарно-спасательное подразделение в Амурской области экстренно эвакуировало четверых рыбаков, потерпевших крушение на реке Чеугде, одном из притоков Бурейского водохранилища. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Звонок в экстренную службу поступил в ночь на субботу. Через десять минут к месту происшествия выдвинулись спасатели. Как стало известно, четверо жителей Благовещенска отправились на рыбалку. Однако разыгравшаяся непогода привела к поломке катера. Судно стало неуправляемым. В итоге его прибило к боновому заграждению. Мужчины забрались на него и вызвали МЧС, после чего волны перевернули катер и он начал тонуть.

«Ситуация была чрезвычайно сложная, передвигаться в темноте при таких погодных условиях опасно. Быстро прибыть на место происшествия помогло знание этого района, постоянная связь по телефону с пострадавшими и то, что у них был с собой фонарь. Мужики родились в рубашке», — приводит пресс-служба слова начальника поисково-спасательного подразделения поселка Талакан Алексея Богинского.

Специалист отметил, что именно боновое заграждение спасло рыбаков. В противном случае у мужчин не было бы шансов на выживание. Спасательная операция длилась меньше часа. В результате нее пострадавшие были доставлены до места ночлега.