Доктор Мясников объяснил бесполезность карантина для борьбы с COVID-19

Москва, 26 октября. Население все равно переболеет COVID-19, несмотря на введение карантинов. Эта мера борьбы с инфекцией неэффективна, заявил доктор, телеведущий Александр Мясников.

Некоторые страны в качестве меры борьбы с распространением коронавируса вводят карантины и комендантские часы. По словам Мясникова, последняя мера удивительна и бесполезна.

«Я удивляюсь очень — такое впечатление, что вирус ночью вылетает, как вампир, и пьет кровь, — подметил доктор.

Мясников добавил, что карантин может только снизить интенсивность поступления и самортизировать нагрузку на медицину. Однако все равно 50% населения земли перенесут инфекцию, несмотря на введение карантина. Врач отметил, что положительным моментом в этой ситуации является то, что коронавирус слабеет, проходя через человека и теряет свою вирулентность. По его словам, каждый следующий человек заражается все более слабым вирусом, сообщает KP.RU.

Также врач развенчал миф о том, что курильщики якобы не заражаются коронавирусом. По его словам, доказано, что именно курение является фактором риска для тяжелой формы заболевания, наряду с употреблением алкоголя, ожирением, диабетом и хроническими болезнями легких.