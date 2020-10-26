Ефремову удалось избежать отправки в колонию

Москва, 26 октября. Осужденный за "пьяное" ДТП Михаил Ефремов, остается в СИЗО до рассмотрения кассации по делу, передает радио "Комсомольская правда".

На прошлой неделе в Мосгорсуде Михаилу Ефремову сократили на полгода срок с восьми лет до 7,5 года, благодаря апелляции защиты на приговор. На данный момент актер пребывает в Следственном изоляторе №5, однако его должны были этапировать в исправительное учреждение в течение десяти дней после вступления приговора в силу.

Один из адвокатов актера сообщил, что Ефремов остается в следственном изоляторе до рассмотрения кассации по делу. Сейчас адвокаты артиста подают жалобу и будут ждать рассмотрения дела. По словам юриста, в отмене "перевода" нет ничего удивительного, так как актер будет продолжать исполнять трудовые обязанности по решению руководства.

"Михаил Олегович останется здесь до кассации. Сейчас мы подаем жалобу и будем ждать рассмотрения дела", — сообщил адвокат Роман Филиппов.

Ранее Михаил Ефремов изъявил желание отбывать срок в колонии в Чувашии, так как там его историческая родина. Как известно, прадед актера открыл в республике более 300 школ и внес большой вклад в культуру Чувашии.