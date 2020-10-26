Российским врачам удалось вылечить от COVID-19 пациентку с одним легким

Набережные Челны, 26 октября. Врачи из городской больницы №2 в городе Набережные Челны в Татарстане спасли от смерти 64-летнюю пациентку с одним легким. Женщина оказалась заражена новой коронавирусной инфекцией и больше полумесяца находилась в тяжелом состоянии.

О счастливом спасении рассказал завотделением реанимации Сергей Казаков. Он пояснил, что ранее в стационар больницы поступила пенсионерка, пережившая пульмонэктомию — хирургическую операцию по полному удалению легкого. Однако COVID-19 поразил оставшуюся часть органа.

«Поражение было почти тотальным, за жизнь женщины врачи боролись 17 суток, 11 из них она провела на аппарате ИВЛ. Приходилось заниматься поддерживающей терапией не только легкого, но и других жизненно необходимых органов: сердца, печени, почек, центральной нервной системой», — приводит слова Казакова издание Chelny-biz.

Отмечается, что в общей сложности пациентка находилась в больнице один месяц, после чего благополучно выздоровела и была выписана домой. Врач поблагодарил за работу коллег из Минздрава республики. Он также обратил внимание, что коронавирус способен влиять не только на легкие, но и на другие важные органы. Например, центральную нервную систему.

Напомним, ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус может протекать у человека по четырем сценариям, один из которых несет наибольшую опасность.