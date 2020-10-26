Трамп рассказал о соблюдении мирного соглашения в Нагорном Карабахе

Вашингтон, 26 октября. Азербайджан и Армения соблюдают ранее заключенные договоренности о прекращении ведения боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом журналистам сообщил президент США Дональд Трамп.

Недавно Госдепартамент США опубликовал совместное заявление Вашингтона, Еревана и Баку, согласно которому конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе 26 октября вернутся к режиму прекращения огня с 8.00 по местному времени (7.00 по московскому времени).

"Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается", — заявил глава Белого дома.

Конфликт между Ереваном и Баку на территории НКР разгорелся 27 сентября этого года. Обе стороны обвиняют друг друга в начале ведения военных действий. Главы МИД России, Армении и Азербайджана 9 октября провели переговоры о мирном урегулировании конфронтации в Карабахе, которые продлились более десяти часов. Стороны согласились прекратить режим огня, провести 10 октября обмен пленными и телами погибших. Однако вскоре Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в нарушении заключенных договоренностей.