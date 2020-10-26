Террористы 39 раз обстреляли населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 26 октября. Террористы обстреляли населенные пункты, расположенные в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Было зафиксировано 39 фактов вооруженной провокации. Об этом в понедельник сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии.

Российские военные призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от проведения обстрелов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ) в провинциях Идлиб — 17 обстрелов, Алеппо — 4 обстрела, Латакия — 16 обстрелов, Хама — 2 обстрела», — говорится в сообщении ЦПВС.

Там также отмечается, что российскими и турецкими военными было проведено совместное патрулирование в Алеппо. Представители ВС РФ проконтролировали обстановку в провинциях Дэйр-эз-Зор и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.