Компьютеры научились предсказывать будущее благодаря теории относительности

Лондон, 26 октября. Британские ученые разработали специальную систему прогнозирования будущих событий на основе ключевых концепций теории относительности, к которым относятся пространство-время Минковского, причинность и световые конуса.

Благодаря такой уникальной разработке компьютеры смогут предсказывать будущее. По словам исследователей под руководством Атанасиоса Влонцоса из Имперского колледжа Лондона, новый алгоритм успешно испытали в задаче предсказания и генерации новых кадров на основе набора изображений, сообщается на сайте arXiv.org.

Данный подход будет востребован там, где необходимо спрогнозировать развитие событий в будущем с учетом причинно-следственных связей. Например, в беспилотных автомобилях, в медицине и в других сферах. Поскольку у компьютера, в отличие от человека, нет интуитивного понимания причинно-следственных связей, то использование данного алгоритма поможет ему научиться прогнозировать возможные варианты развития ситуации.

Ранее ученые из Финляндии научили искусственный интеллект слушать мысли человека. Они разработали методику, с помощью которой компьютер может фиксировать сигналы человеческого мозга и в дальнейшем осуществлять визуальное моделирование принятого сигнала, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".