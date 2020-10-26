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Кожевникова рассказала об эксперименте, после которого она пропала на 10 дней

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Кожевникова рассказала об эксперименте, после которого она пропала на 10 дней

Москва, 25 октября. Известная российская актриса Мария Кожевникова недавно заставила своих фанатов серьезно обеспокоиться. Дело в том, что артистка полторы недели не появлялась в социальных сетях, не объяснив каким-либо образом свое отсутствие.

На данный момент Кожевникову можно назвать не только телезвездой, но и весьма популярным блогером. На Instagram актрисы подписаны два с лишним миллиона человек, поэтому она достаточно часто делает публикации не забывает о ведении социальных сетей.

Длительный «режим молчания» удивил поклонников, и многие даже стали настойчиво писать актрисе в директ. По мнению подписчиков, со знаменитостью случилось какое-то горе, что и привело к ее отрыву от Интернета и ведения Instagram.

Кожевникова появилась в Сети только спустя 10 дней и сообщила, что решила провести небольшой эксперимент. Дело в том, что в последнее время женщина очень много времени уделяла социальным сетям и получала информацию в избыточном количестве. После этого она решилась на информационный «детокс», и этот опыт пришелся ей по вкусу.

«Со мной все хорошо, у меня нет Covid, я более 10 дней была на детоксе от Instagram. Кстати, мне понравилось, так что советую! В ближайшее время постараюсь объяснить все, что со мной происходит», — написала актриса в своем блоге.

Стоит сказать, что Кожевниковой нередко приходится сталкиваться с бурной реакцией фанатов. Как сообщалось ранее, недавно подписчики раскритиковали женщину за платье с откровенным разрезом.

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